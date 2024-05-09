'Konya’nın onur mücadelesi olacak' diyerek açıkladı. Recep Çınar yazdı

Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda büyük engel koyan, dahası sarı-lacivertli takımın umutlarını tüketen dolayısıyla da Galatasaray’ın ekmeğine yağ süren Konyaspor, kendine çare olabildi mi?

Şampiyonluk adayı takımdan alınan bir puan işe yarayacak mı?

Bekleyip göreceğiz…

Tabii ki Samsunspor maçını kazanmak şartıyla…

Fenerbahçe maçını geride bıraktık…

Önümüzde çok önemli bir Samsunspor maçı var…

Matematiksel olarak ligden düşme korkusu olan Samsunspor, özellikle Alman teknik direktör Markus Gisdol’la birlikte, oyuncular, yöneticiler, özellikle de taraftarlar sahaya yüreklerini koyarak, bu lige tutunmak için ter döküyorlar…

Doğruya doğru; helal olsun onlara…

Anlayacağınız şu; Konyaspor çok koşan, çok mücadele eden ve daha inatçı ve tecrübeli takımı konuk edecek…

Samsunspor takımının, Süper Lig’in maliyeti çok yüksek olmayan takımlarından biri olduğu bilinen bir gerçek…

Şapkadan tavşan çıkaran Alman Gisdol’la ve anormal olmayan bütçelerine rağmen, yine de sağlam bir futbol duruşu gösterdikleri aşikar…

Geçen haftaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyeti buna güzel bir örnek…

Başka bir güzel örnek ise sezon başında düşecek takımlar arasında gösterilen Samsunspor’un geldiği nokta…

Şunu söylemeye çalışıyorum; kimse Samsunspor maçının kazanılacağından yüzde yüz emin olmasın, çünkü bu ligin iyi ve en önemlisi de futbol şehri olan Samsun şehrinin takımı ile karşı karşıya gelecek Konyaspor.

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Sizleri bilmem, ben kendi adıma konuşuyorum; Samsunspor maçı bu sezonun yükünü omuzlayacak bir maç…

Bir maçtan öte, Konya’nın onur mücadelesi olacak…

Onca paranın, onca emeğin ve uykusuz gecelerin karşılığının alınacağı ya da umutlarımızın tavan yapacağı bir karşılaşma olacak…

Aynen Fenerbahçe maçında olduğu gibi, havada uçan kuştan tutun da, yerdeki karıncaya kadar herkesin oynayacağı, dahası Konya’nın sahaya ineceği bir maç olacak…



Sezon başında, sezon içinde, sezon sonunda yaşanan bütün olumsuzlukların, kaotik ortamların halının altına süpürülüp, iyi hamlelerle kazanılması gereken bir maç…

Konya, Pazar günü takım olmalı…

Konyaspor takım olmaktan öte sahaya da takım gibi çıkmalı, takım gibi oynamalı, takım gibi de kazanmalı…

Konyaspor’un, Samsunspor maçını kazanmasının birinci şifresi kesinlikle bu olmalı…

Elbette kolay bir maç olmayacak…

Ama Konya bu maçta takım olursa, oyuncular da takım gibi oynarsa, kazanan şehir ve şehrin takımı Konyaspor olur…

Konyaspor için lig Samsunspor maçıyla sona ermeyecek…

Bu maçta iyi oynamak değil, iyi mücadele etmek ve kazanmak önemli…

Ali Çamdalı ve oyuncular bunun bilincindeler mutlaka…

Burada önemli olan futbolculara artı motivasyon verecek, futbolcuları ateşleyecek şehirdir…

Taraftarların çıkaracağı gürültü ya da sinerji oyunculara da mutlaka yansıyacaktır…

Mesele şu; Süper Lig’de kalak istiyorsak, Pazar günü oynanacak Samsunspor maçı en büyük fırsat…

Gerisi laf.

OĞUZ TONGSİR GÜVEN TAZELEDİ

Oğuz Tongsir ve takım arkadaşları olarak bizler, bir seçimden daha alnımızın akıyla çıktık…

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 700’e yakın üyesinin oy kullandığı seçimi Oğuz Tongsir ve ekibi 499 oy alarak hem güven tazelemiş oldu…

Oğuz Tongsir başkanlığında 3 yıl daha onurumuz, gururumuz, dahası baş tacımız olan derneğimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız…

Seçimle alakalı çok uzun laflar etmeden sadece şunun altını çizek istiyorum; yerlerdeki TSYD’yi göklere çıkaran Başkan Oğuz Tongsir olmak üzere, tüm üyelerimize, yönetim listemizde bulunan 46 yöneticiye ve bu seçimde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum…

Gücüne güç katan TSYD’yi daha iyi noktalara getirme adına verdikleri emek için sağ olsun, var olsunlar.