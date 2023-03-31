Damkoruğu bitkisi ateş yanığına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan damkoruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Damkoruğu bitkisinin ateş yanığına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

YANIK NEDİR?

Yanık; aşırı derecede ısı, radyasyon, güneş, elektrik ve kimyasal madde temasına maruz kalma sonucu ciltte oluşan hasar şeklinde tanımlanabilir.

DAMKORUĞU BİTKİSİ NEDİR?

Damkoruğugillerden ılık iklimlerde yeti en bir bitkidir. Çiçekleri kırmızıdır.

Yaprakları etli ve çiçeklerin dibindedir. Haziran - Ağustos ayları içinde toplanır. Çoğu zaman taze halde kullanılır.

NASIL KULLANILIYOR?

Bitkinin kurutulması zordur. Genellikle bitkisel yağda konserve edilen yapraklarından yararlanılır.

ZARARLARI VAR MI?

Önerilen ölçülerde kullanıldığı sürece herhangi bir yan etkisi yoktur. Bazı kitaplarda bitkinin zehirli olduğu yazılıdır.