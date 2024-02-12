Kredi kart borçlarında 1 ayda rekor artış. Borçlar gırtlağa dayandı

Kaynak: Dünya
Kredi kart borçlarında 1 ayda rekor artış. Borçlar gırtlağa dayandı
Kredi kart borçları borçları 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 247,4 milyar liraya yükselirken taksitli ve taksitsiz kredi borçları da uçtu.

Enflasyonla mücadele için kararlılık mesajı veren Merkez Bankası’nın kredi kartları ile ilgili harekete geçeceği tahmin ediliyor. Ancak vatandaşların kredi kart harcamaları durdurak bilmiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre 29 Aralık 2023- 2 Şubat 2024 arasındaki yaklaşık bir aylık dönemde bireysel kart borcu bakiyesi yüzde 8’le aylık enflasyonun üzerinde bir artış gösterdi.

1 TRİLYON 247,4 MİLYAR

Kredi kart borçları 1 trilyon 247,4 milyar liraya çıktı. Kart borçları bu dönemde net 92,5 milyar lira büyüdü. Son bir yıldaki net artış ise 755,6 milyar lira oldu.

2 Şubat itibarıyla bireysel kart borçlarının 540,5 milyar liralık bölümünün taksitli, 706,9 milyarının ise taksitsiz alışverişler kaynaklı olduğu açıklandı.

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Bir aylık dönemde taksitli borçlar yüzde 8,2 oranında net 40,9 milyar oldu. Taksitsiz borçlar yüzde 7,9 oranında 51,5 milyara yükseldi.

MERKEZ BANKAIS BAŞKANINDA AÇIKLAMA

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan Banka’nın 2024 yılı birinci Enflasyon Raporu’nda kredi kartları ile ilgili bir düzenlemeye değinmedi. Bir soru üzerine Başkan Karahan, kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini, bu konu ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.

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