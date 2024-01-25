Dana seçen besiciye boğa saldırdı

Kaynak: İHA
Dana seçen besiciye boğa saldırdı
Kırşehir'de bir besici, hayvanları bir ahırdan diğerine alırken bir anda boğanın saldırısına uğradı. Besici, olaydan yara almadan kurtuldu.

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyündeki bir ahırda besiye boğa saldırdı..

Olaya göre, hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Karaman, diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" diye konuştu.

aw127531-01.jpgaw127531-02.jpg

Son Haberler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor?
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu Spor
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı Sağlık
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video Gündem
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video
MSB'den Biden'ın F 16 mektubu sonrasında ilk açıklama Gündem
MSB'den Biden'ın F 16 mektubu sonrasında ilk açıklama
Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde ‘Narkogüç-46’ operasyonu: 201 gözaltı Gündem
Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde ‘Narkogüç-46’ operasyonu: 201 gözaltı
Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi Yerel Haberler
Önce hesap sordular sonra dayak attılar! Hırsız beşinci günde yakayı ele verdi