Dana seçen besiciye boğa saldırdı

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyündeki bir ahırda besiye boğa saldırdı..

Olaya göre, hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Karaman, diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" diye konuştu.