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Dünyanın en büyük su pili kullanıma başladı

İsviçre Alpleri’ne kurulan dev “su pilinin” tam kapasite ile çalışmaya başladığı duyuruldu. Cihazın sadece İsviçre'ye değil tüm Avrupa'ya elektrik ürettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:17
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Dünyanın en büyük su pili İsviçre'de kullanıma başladı

Dünyanın en büyük su pili kullanıma başladı
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İsviçre Alpleri'nde kurulan Nant de Drance Hidroelektrik Santrali, fazladan üretilen enerjiyi depolamak için geliştirilmiş yeni bir çözüm olarak yorumlandı. Tam olarak yeni bir fikir değil, ancak yine de son derece verimli çalıştığı ifade edilirken yenilenebilir enerji kaynakları ihtiyaç fazlası elektrik ürettiğinde, bu elektik hidroelektrik santralinden üst taraftaki Vieux Emosson rezervuarına su pompalamak için kullanıldı. Biriktirilen su daha sonra güç üretimi için aşağıdaki hidroelektrik santraline gönderildi. Santralin türbinlerinden saniyede 360 metreküp su geçtiği ortaya çıktı.

Elektrik enerjisi su formunda depolandığından dolayı bu yöntem “su pili" olarak adlandırıldı. Çok verimli gibi görünmese de, boşa gidecek olan gücü depolaması açısından önemli olduğu aktarıldı. Santralin direktörü Alain Sauthier, “Her depolama sisteminde olduğu gibi, bu sistemde de kaçaklar oluyor, ancak sonuçta elde ettiğimiz miktar, son derece iyi” diyor ve devam ediyor: “Sistemin yaklaşık olarak yüzde 80 verimle çalışmakta olduğunu söyleyebilirim. On dakikadan daha aza bir zamanda türbinlerin dönüş yönünü değiştirebiliyor ve elektrik üretiminden elektrik depolama sistemine geçiş yapabiliyoruz. Bu esneklik, elektrik ihtiyacı veya fazlası belirdiğinde sistemi ona göre adapte edebilmek açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Hidroelektrik santrali sadece İsviçre değil, Avrupa’nın büyük bölümü için de elektrik üretiyor. Şu anda tam kapasite çalışıyor ve Avrupa’nın en büyük santrallerinden biri.

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Türkonot Niyazi
1.01.2023 12:46
Bu sistem, kesinti durumunda, 6 türbin ile 20 saat boyunca 400.000 araba aküsü gücündeki elektrik ile şebekeyi besleyecek.En güzeli, İsviçreli siyasetçiler ekranlara çıkıp bununla öğünmüyor.  
 
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