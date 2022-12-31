Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Danıştay 5 memur alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Danıştay Başkanlığından:

KADROLU PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre bir (1) Tekniker (Grafiker), üç (3) Teknisyen (İnşaat, Marangoz ve Elektrik) ve bir (1) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 02.01.2023 Pazartesi günü Saat 00:01 'de başlayacak olup, 11.01.2023 Çarşamba günü saat 23;59;59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

li) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1 'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak1' hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Tekniker (Grafiker), Teknisyen (inşaat. Marangoz ve Elektrik) için en az 70 puan, Hizmetli için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Tekniker (Grafiker) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Fakülte veya yüksekokulların Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) Teknisyen (İnşaat) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Meslek liseleri veya teknik liselerin; inşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve zemin teknolojisi, restorasyon, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme demir kalıp ve çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama bölümlerinden mezun olmak.

3) Teknisyen (Marangoz) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartlan;

Meslek liseleri veya teknik liselerin; Mobilya ve iç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi dalının birinden mezun olmak.

4)Teknisyen (Elektrik) kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Meslek liseleri veya teknik liselerin; elektrik bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monilörlüğü dallarından mezun olmak.

5) Hizmetli kadrosunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III) SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

a) Sözlü sınavı:

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 12'nci maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Sözlü sınavına davet edilen adaylardan sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü sınavına davet ilanı yayımlanacaktır. Söz konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle yeniden sıralama yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday sözlü sınavına davet edilecektir. Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Değerlendirme" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60'f, sözlü sınav puanının %40'ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgiteri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecektir.