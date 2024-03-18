Dar gelirli vatandaşlara aylık 2.835 TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve geliri olmayan ihtiyaç sahibi kişilere ekonomik destek imkanı sunmaya devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan yardım paketi içinde aylık “2 bin 835 TL” yıllık olarak ise “23 bin TL” ödeme yapılacağı duyuruldu.

YARDIM PROGRAMININ DETAYLARI PAYLAŞILDI

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara sunulan destek ödemesi ile ilgili bilgileri kendi internet sitesinden duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üzeri vatandaşlar için sunulan yardım programı ile ilgili detayları paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, sosyal destek paketi kapsamında yer alan destek programı ‘’Engelli - Yaşlı’’ yardımı olarak adlandırılıyor.

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak vatandaşın kendisi ve eşi baz alınmak üzere kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara her ay düzenli olarak destek ödemesi yapılıyor.

GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYANLARA HER AY HER AY “2 BİN 835 TL” ÖDEME YAPILIYOR

Gerekli başvuru şartlarını taşıyan 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru işlemlerini şu yöntemle gerçekleştirebilir,

Sosyal destek ödemesinden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü kişiler, T.C. Kimlik Belgesi ile bağlı bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) yahut Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) giderek destek ödemesi ile ilgili bilgi alarak, başvurularını gerçekleştirebilir.

65 yaş üstü vatandaşlar için ek gelir imkanı sunan 65 aylığı (yaşlı aylığı) için başvuru yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahiplerine her ay “2 bin 835 TL” yıllık olarak ise “23 bin TL” ödeme yapılacak.