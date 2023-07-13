Sosyal yardım alan hane sayısı 4 milyona dayandı. Türkiye yüzyılı bu mu?

Türkiye’de ekonomik krizin geldiği durum sonrası yardıma muhtaç kişilerin sayısı arttı. Aile Desteği Programı kapsamında yardım alanların sayısı temmuz ayında 200 bin artarak 4 milyona dayandı.

Sosyal yardım alan hane sayısı 4 milyona dayandı. Türkiye yüzyılı bu mu?

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında maddi yardım yapılan hane sayısı 4 milyona dayandı. Yardım ile ayakta kalabilen hane sayısı ise yalnızca bir ayda 200 bin arttı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye Aile Desteği Programı Haziran 2022’de uygulamaya konuldu. Program kapsamında, yoksul hanelere gelirlerine göre 850 TL ile bin 250 TL arasında destek verileceği bildirildi. Programın uygulamaya konulduğu Haziran 2022’de, 2,5 milyon hanenin desteklerden yararlandığı belirtildi.

ÇARPICI ARTIŞ

İktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, program kapsamına alınan hane sayısında da çarpıcı artışa yol açtı. Haziran 2022’de 2,5 milyon haneyi kapsayan programdan yararlanan hane sayısı, Aralık 2022’de 3 milyon ile ifade edildi. Gelirine göre, bin 250 TL’ye kadar destek sağlanan hane sayısı Haziran 2023’te ise 3,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım edilen hane sayısı, Temmuz ayı itibarıyla 3,7 milyona fırladı. Haziran’dan Temmuz ayına 200 bin artan yardım alan hane sayısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, ‘övünç’ kaynağı oldu. Programla ilgili açıklama yapan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz” sözleriyle giderek derinleşen yoksulluğun üzerini örttü.

Türkiye Aile Desteği Programı ile yardım edilen hane sayısı, bazı aylara göre şöyle:

Haziran 2022: 2,5 milyon hane,

Aralık 2022: 3 milyon hane,

Haziran 2023: 3,5 milyon hane,

Temmuz 2023: 3,7 milyon hane…

HANE BAŞINA BİN 250 TL VERİLİYOR

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en fazla 12 aylık süre boyunca maddi olarak destekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 450 TL ve altı olduğu hanelerde yardımlar, hane başına bin 250 TL olarak yapılıyor. Kişi başına gelirin 450 TL ve üzeri olduğu hanelere ise 911 TL tutarında maddi destek sağlanıyor.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı Güncel
Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Yaz aylarında kullanılan klima gözü böyle bozuyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yaz aylarında kullanılan klima gözü böyle bozuyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti Magazin
Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti
UEFA, Arda Güler'in Real Madrid transferini iptal edebilir Spor
UEFA, Arda Güler'in Real Madrid transferini iptal edebilir
Türk doktorları 2 günlük bebeğe ameliyatla organ yapıp yaşattı Sağlık
Türk doktorları 2 günlük bebeğe ameliyatla organ yapıp yaşattı
Yurtdışı telefon harçlarına dev zam yürürlükte. Resmi Gazete'de yayımlandı Teknoloji - Otomotiv
Yurtdışı telefon harçlarına dev zam yürürlükte. Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul’da ev sahibinin yaptığı pes dedirtti. Apartman girişine astı Güncel
İstanbul’da ev sahibinin yaptığı pes dedirtti. Apartman girişine astı