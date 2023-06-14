Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Dara da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir?

Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir?

Dara adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Dara isminin anlamını araştırıyor. Peki, Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir?

DARA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Dara ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Allah'ın adlarından.

- Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.

DARA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Dara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dara ismini koymak caizdir.

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