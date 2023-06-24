Darbe girişiminin ortasında sokağı süpürdü. Bu görüntü tankların kuşattığı Rus kentinde çekildi

Editör: Serkan Talan

Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in Rus ordusuna başkaldırısı ve yönetimi ele geçirme çabası dünya gündemine bomba gibi düştü. Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin Ukrayna’daki savaşın yalanlara dayandığını belirterek halka sokağa inme çağrısı yaptı. Rus güçlerinin Wagner birliklerini hedef aldığını ve ağır kayıplar verdiklerini öne süren Prigojin "Bize karşı duran herkesi yok edeceğiz, adamlarım ve ben sonuna kadar gitmeye hazırız” dedi.

Öte yandan Rus yetkililer, Wagner’in liderine karşı ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası başlattı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

WAGNER’İN PARALI ASKERLERİ ROSTOV’DA ASKERİ BİRLİĞİ KUŞATTI

Bölgeden gelen son bilgilere göre, Wagner’in paralı asker birlikleri Rostov’da Rus askeri karargahı ve bazı askeri binaları kuşattı. Wagner’in Rostov’u ele geçirmesi durumunda Moskova’ya ilerlemesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA O ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada tanklarla kuşatılan Rostov’dan ilginç görüntüler paylaşıldı. Çok sayıda etkileşim alan bir videoda kentin tanklarla kuşatılmasına ve gerilimin yüksek olmasına rağmen bir temizlik görevlisinin sokağı süpürdüğü görüldü.

Söz konusu görüntüye esprili yorumlar yapıldı.