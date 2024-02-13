“Darbeci” demişti ama Sisi’nin ayağına gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Mısır’da Müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçildi.

Mursi giderek otoriterleşti ve laik kesimi hedef alarak hukukun üstünlüğüne aldırmaksızın İslamcı politikalar uygulamaya başladı.

3 Temmuz 2013’te Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri askerî darbe yaptı ve eylemcilere silahlı müdahalede bulundu.

Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed El Bilteci’nin kızı Esma da hayatını kaybetti.

Erdoğan sosyal medya hesabından dedi ki;

-“Mısır’da şehit olan Esma’nın gözyaşı ümmetin gözyaşıdır.”

Ümmet ağlar gözyaşı döker de Erdoğan ağlamaz, gözyaşı dökmez mi?

Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, Star gazetesinden Sibel Eraslan’a şöyle anlattı:

-“Rabia Caddesi’nde göğsünden vurularak şehit edilen 17’sindeki Esma’nın haberini okurken babamı ağlarken gördüm bu sabah…” dedi.

Türkiye’yi “Rabia” işaret ile gözyaşları içinde gezen Erdoğan zaman zaman şunları da söyledi:

-“CHP zihniyeti, darbeci Sisi zihniyetidir. Biz, bunlardan korkmuyoruz. Biz, kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz...

Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Mısır'da ilk demokratik yolla yüzde 52 oy oranıyla cumhurbaşkanı olan Mursi'nin naaşından bile korktular.

Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa bunları yapacağız. Zira bizler, hakkın ve haklının yanında olacağız. Zalimlerin yanında olamayız, onların da karşısında olacağız…”

Değerli okurlarım Erdoğan işte tam da budur.

Neden mi?

Türkiye ile Mısır’ın diplomatik ve ticari ilişkilerini 2013’ten 2024’e kadar 12 yıl donduran ve Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz anlaşmalarını bu yüzden Yunanlılar ile diğer ülkelere kaptıran Erdoğan ne yapıyor?

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmek üzere yarın (14 Şubat 2024) Mısır'a gidiyor.

"Darbeci" dediği Sisi’nin ayağına neden gidiyor?

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı mitinglerde “Rabia” işaretini ana tema yaparak oy toplayan da Erdoğan’dı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu için “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” diyen de Erdoğan’dı.

Dedim ya işte Erdoğan tam da budur…