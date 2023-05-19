Darmstadt 98 Bundesliga'ya çıktı

Almanya Bundesliga II'nin 33. haftasında Darmstadt 98, sahasında Magdeburg ile karşılaştı.

Darmstadt 98, karşılaşmadan 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Darmstadt'a galibiyeti getiren tek golü 36. dakikada Phillip Tietz kaydetti.

Bu sonucun ardından Darmstadt 98, ligde 97 puana yükseldi ve bitime bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi. Magdeburg ise 40 puanda kaldı.

Darmstadt, ligin son haftasında Greuther Fürth deplasmanına gidecek. Magdeburg, sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.