DASK fonlarının yatırım yelpazesi genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

KAYNAK: AA
DASK fonlarının yatırım yelpazesi genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK'nın, DASK Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 25. maddesinde değişiklik yaptığına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin alım satımı Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde açılan hesaplar üzerinde veya borsa kanalıyla yapılacak. Borsada işlem görecek olması koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar hariç olmak üzere, tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar, kurum fonlarının yüzde 15'ini geçemeyecek. Söz konusu değişiklik öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı hariç tutulmamıştı.

Vadeli veya vadesiz mevduat ile özel cari ve katılma hesapları, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren bankalarda değerlendirilecek. Değişiklik öncesinde, vadeli veya vadesiz mevduat olarak sadece kamu bankalarında değerlendirilebiliyordu.

İlgili Haberler
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
AKP'ye geçen vekile 50 milyon dolar transfer ücreti. Meclis kürsüsünde açıklandı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı Spor
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı
Bülbülan Yaylası karla kaplandı Gündem
Bülbülan Yaylası karla kaplandı
Azerbaycan'da deprem Gündem
Azerbaycan'da deprem
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin Gündem
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü Dünya
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi Gündem
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi