Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Dün gece saat 23:05'te Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 8.3 km olarak açıklandı.

Söz konusu depremin meydana gelmesinin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamalarda bulunarak 6 büyüklüğünde deprem olacak bölgeyi açıkladı.

Üşümezsoy, geçen yıl da Karabiga’da 4.1'lik bir deprem olduğunu hatırlatarak, bu depremlerden önce de bu fay hattında 4 ve 5 arasında depremler olduğunu söyledi. Söz konusu Karabiga deprem hattının Marmara Denizi’ndeki uzanımında bulunan Avşa Adası’nda da benzer şekilde Batı kenarındaki fay hattında 4,5'lik depremler olduğuna değindi.

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YARATABİLİR

Depremin gerçekleştiği fay hattını tanımlayan Şener Üşümezsoy, “Denizde ve karada bir uzanım gösteren bu fay kuşağı önemli bir fay olarak görülmektedir ve burada potansiyel olarak 6 üzerinde bir deprem söz konusu olabilir. Bu fay hattı yan ve sağ atımlı bir faydadır ve bu Karabiga fayının deniz içindeki devamında ise Avşa’nın Batı kenarındaki faya uzanmaktadır.” dedi.

Bu fay kuşağının Karaburun’dan geçerek Avşa Adası’nın Batı kenarına kadar uzandığını belirten Üşümezsoy, “bu fay kuşağı 6 ile 6,5 büyüklüğünde deprem potansiyeli yaratabilir.”dedi.

Riskli bölgeyi haritada gösteren Üşümezsoy “Sarıköy ve Biga fayına kadar uzanan bu Karabiga - Avşa fayı ana sistem içinde ikinci bir fay kuşağı olarak görülmektedir. Ama Kuzey Anadolu Fayı’nın Güney Marmara’ya uzanan kesiminde birbirine paralel faylar çalışmaktadır. Bunların en doğuda olanı Yenice - Gönen fayıdır. Onun hemen batısında Sarıköy fayı, onun da batı ve kuzeybatısında olan Bandırma Biga - Çan fayı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yukarıdaki haritada bu fay hatlarının konumu görülürken en batıda bulunan fayın aktif bir kol olduğuna değindi. Karabiga da sürekli depremler olduğunu belirterek Avşa fayının da buna bağlı olduğuna dikkat çeken Üşümezsoy 6 üzerinde deprem yapma potansiyeline sahip olarak yere işaret etti.

Haritada beyaz çizgi ile gösterilen Karabiga'daki kırılan fayın hemen kuzeyindeki uzanımında Avşa fayının yer aldığı görüldü.