DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor! İşte detaylar

TRT Haber'de yer alan habere göre, DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan yeni uygulamayla birlikte teminatların da enflasyona endeksli olarak artırılması hedefleniyor. Sigorta yaptıranların kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacağı ifade edilirken, prim ödemelerinin de buna göre ayarlanacağı belirtildi.

"Prim, vatandaşı koruyacak şekilde artırılacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sigorta Uzmanı Mine Baler, "Prim vatandaşı koruyacak şekilde artırılacak. Yeni düzenleme 2024 yılında sisteme gireceği için primleri de o zaman göreceğiz ama çok büyük bir fahiş artış beklemiyoruz" diye konuştu.

Zorunlu afet sigortasının 2024 yılından itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.