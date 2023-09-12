DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor! İşte detaylar

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa göre, tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Söz konusu uygulama, 2024 itibarıyla hayata geçecek.

DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor! İşte detaylar

TRT Haber'de yer alan habere göre, DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan yeni uygulamayla birlikte teminatların da enflasyona endeksli olarak artırılması hedefleniyor. Sigorta yaptıranların kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacağı ifade edilirken, prim ödemelerinin de buna göre ayarlanacağı belirtildi.

"Prim, vatandaşı koruyacak şekilde artırılacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sigorta Uzmanı Mine Baler, "Prim vatandaşı koruyacak şekilde artırılacak. Yeni düzenleme 2024 yılında sisteme gireceği için primleri de o zaman göreceğiz ama çok büyük bir fahiş artış beklemiyoruz" diye konuştu.

Zorunlu afet sigortasının 2024 yılından itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Güncel
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler Güncel
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı Güncel
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü Güncel
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif Ekonomi
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor Güncel
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor