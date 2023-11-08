Datça’da 45 kaçak göçmen yakalandı 31 göçmen kurtarıldı

Datça’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içinde 28 kaçak göçmen yakalandı. Yine Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik bot içinde kaçmaya çalışan hareket halindeki lastik içiresinde ise 17 kaçak göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde ise içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu Lastik botun arazı yapması üzerine yapılan yardım çağrısı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik botu ile 20 kaçak göçmen, bir başka olayda ise Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen karinalı lastik bot içinde 11 kaçak göçmen kurtarıldı.