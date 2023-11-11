Göçmen kaçakçılığı yapan çeteden polisler çıktı. Boş evlerde yabancılar ikamet ediyor gösterilmiş

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim’de önemli bir operasyona imza attı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alındı. Polis şebeke elebaşının telefonunu inceledi. Yapılan araştırmada, şüpheli ile irtibatlı 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler 7 Kasım’da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

POLİS, NÜFUS VE VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANI

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3’ünün aktif görevde polis memuru, 2’sinin nüfus idaresinde çalışan personel, birinin ise vergi memuru olduğu anlaşıldı.

Şebekenin nasıl çalıştığı da polis ekiplerince araştırıldı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak Türkiye'ye gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların da parmak izi kayıtları silindi.

BOŞ EVLERE YABANCI İKAMETİ

Böylece, vize ihlali yapan yabancılara tahdit konulmasının engellendiği, böylelikle Türkiye'ye girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi.

Araştırmada, şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yapıkdığı belirlendi.

MOTO KURYE İLE ADRES KONTROLÜ

İddiaya göre, şebeke boş evleri belirlemek için iş nüfus çalışanı S.B.’den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si serbest kalırken 13 şüpheli dün adliyeye gönderildi.

YENİÇAĞ YAZARI FATİH ERGİN DUYURMUŞTU

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin Vatandaşlık Borsası yazısı bu durumu açıklamıştı. Göç İdaresi’nde yer alan torpil odasından bahsetmiş vatandaş olma işlerinin de buradan yapıldığını söylemişti. Ergin yazısında, "‘Vatandaşlık Borsası’ oluşturulmuş durumda ve bu borsanın en önemli ayaklarından biri Göç İdaresi’ndeki torpil odası. Düşünün, sakıncalı görüldüğü için ikamet izni reddedilen bir Suriyeli ya da Afgan’a bu odada şak diye izin veriliyor, vatandaşlığın kapısı açılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Ergin'in yazısı: