İzmir'de düzensiz göçmenlerin can pazarı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve adada mahsur kalan toplam 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.