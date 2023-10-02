Datça’da Düzensiz Göçmenlere Sahil Güvenlik Müdahalesi

Düzensiz göçmenler, Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Lastik Botla Türk Karasularına Girdiler
Olay, Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik kipleri, lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmenin hareket halinde olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan Geri İtti, Türkiye Kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itildiğini belirledi. Ekipler, lastik bot içindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildiler
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin uyrukları ve sınır dışı edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.