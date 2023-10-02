Datça’da Düzensiz Göçmenlere Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Datça’da Düzensiz Göçmenlere Sahil Güvenlik Müdahalesi

Düzensiz göçmenler, Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Lastik Botla Türk Karasularına Girdiler

Olay, Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik kipleri, lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmenin hareket halinde olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.

Yunanistan Geri İtti, Türkiye Kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itildiğini belirledi. Ekipler, lastik bot içindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildiler

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin uyrukları ve sınır dışı edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

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