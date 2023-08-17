Daum'dan kötü haber. Yardımcısı son durumunu açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Cristoph Daum için kanserle savaşı sürüyor.

Son dönemde Alman çalıştırıcıdan iyi gelen haberler yüzleri güldürmüştü.

Mart 2023'te Romanya'nın Beyaz Rusya ile oynadığı maçta Daum, Bükreş'teki Ulusal Arena'da yer almıştı.

Ancak Christoph Daum'un durumu, Mayıs ayında New York'ta ameliyat edilip yoğun bakıma kaldırıldığında olumsuz bir hal aldı.

O zamandan şimdiye kadar, sağlığı giderek kötüleşti. Romanya milli takımında Daum'un yardımcısı olan Badea kötü haberi açıkladı.

İşte Badea'nın Daum açaıklaması:

Onunla daha önce konuştum ama ne yazık ki haberler pek iyi değil.

Durumu oldukça kritik, son zamanlarda işler daha da kötüleşti.

Bükreş'e geldiği birkaç ay öncesinden çok daha kötü.

Tekrar ameliyat olması gerekti, kemoterapi görüyor ve iyileşeceğini umuyor.