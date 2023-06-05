Davetsiz misafir! İki ortağın canını çuvallar korudu

İstanbul Zeytinburnu’nda park halindeki araçların arasından çıkmaya çalışan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası, tekstil malzemesi satan iş yerine girdi. İş yerindeki iki ortak çuvalların otomobili engellemesi sonucu kazayı şans eseri yara olmadan atlattı.

Davetsiz misafir! İki ortağın canını çuvallar korudu

Kaza, Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 106 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki araçların arasından çıkmaya çalışan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası, tekstil malzemesi satan iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Ahmet Murat ve ortağı ile otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“ÇUVALLAR OLMASAYDI…”

İş yeri sahibi Ahmet Murat, "Biz iki ortak içeride oturup sohbet ediyorduk. Park halindeki araç vitesini galiba alamamış, içeri dalış yaptı. Biz de öyle panik halinde korktuk, ne yapacağımızı şaşırdık artık. Görüntülerde de belliyor oluyor, nasıl bir kaza olduğu. Camlar, çuvallar olmasaydı bize batacaktı. Çok şükür Allah bizi korudu" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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