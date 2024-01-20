Şişli’de yolu şaşırdı otomobille AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şişli’de yolu şaşırdı otomobille AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: 3 yaralı
İstanbul Şişli’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir alışveriş merkezinin otoparkında cam kapıyı kırarak içeri daldı ve yürüyen merdivenlerde takılı kaldı. Bu olayda üç kişi yaralandı.

Kaza, saat 17:00 civarında Esentepe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

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Kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, cam kapıyı kırarak alışveriş merkezine girdi ve yürüyen merdivenlere çarparak takılı kaldı. Kazada, biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

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Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk yardımı yaptı.

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Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye taşındı.

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Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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sislide-otomobil-avmnin-yuruyen-merdivenine-daldi-3-yarali-yenicag11.jpg

sislide-otomobil-avmnin-yuruyen-merdivenine-daldi-3-yarali-yenicag14.jpg

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