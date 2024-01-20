Şişli’de yolu şaşırdı otomobille AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: 3 yaralı

Kaza, saat 17:00 civarında Esentepe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, cam kapıyı kırarak alışveriş merkezine girdi ve yürüyen merdivenlere çarparak takılı kaldı. Kazada, biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk yardımı yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye taşındı.

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.