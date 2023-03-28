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Hırvatların efsanesi Davon Suker'den milli maç tahmini

A Milli Takımın Hırvatistan maçı öncesi Davon Suker'den milli maç tahminin geldi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:47
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Davon Suker'den milli maç tahmini yaptı

Hırvatların efsanesi Davon Suker'den milli maç tahmini
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Hırvatistan'ın futbol federasyonu başkanı ve Hırvat futbolunun efsane isimlerinden biri olan Davor Suker, maç öncesinde TRT SPOR Muhabiri İbraim Kırkayak'ın sorularını yanıtladı. . 

Stadyumdaki atmosferin çok güzel olduğunu belirten Suker "Türkiye burada kazanmak isteyecektir. Bizim de Hırvatistan olarak kalitemizi sahaya yansıtmamız lazım. Sahaya yansıttığımız müddetçe güzel bir maç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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