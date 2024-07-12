Davutoğlu’ndan ‘Erdoğan’dan davet gelirse’ sorusuna çok konuşulacak yanıt

Düzenleme: Kaynak: T24
Davutoğlu’ndan ‘Erdoğan’dan davet gelirse’ sorusuna çok konuşulacak yanıt

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na, AKP’ye transfer olacağı konuşulan Selim Temurci’nin son durumu ve “Erdoğan’dan davet gelirse ne yaparsanız?” soruları soruldu.

Son günlerde Gelecek Partisi Kurucularından ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve partisinden istifa edeceği gündeme gelmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

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“DAVETE İCABET EDERİM”

Cumhurbaşkanı CHP genel başkanıyla görüşüyor. Normalleşme denilen bir süreç var. Size davet gelse gider misiniz?

Bakın Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı kim olursa olsun davetine icabet ederim. Bu kişinin sayın Erdoğan olması değiştirmez fikrimi tabii.

“TEMURCİ ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ”

Son günlerde partinizin İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve AK Parti'ye geçeceği konusundaki iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Selim Bey herhangi bir parti üyesi değil. Benimle birlikte 12 Eylül 2019'da AK Parti'den ihraç edilen altı arkadaşımızdan birisi. Son 5 yıl içinde de Pelikan çetesinin saldırısı ve mahkeme süreçleri de dâhil ağır bedeller ödemiş birisi. AK Parti'den ihraç edildiğimizden bu yana hangi konuda bir iyileşme oldu ki bugün faklı bir tavır alınsın?

Selim Bey, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme konusunda bana bilgi vermiştir. Önceki “Sayın Erdoğan ile görüşür müsünüz?” şeklindeki soruya verdiğim cevap bunun için de geçerlidir. Ülkemizin ağır bir krizden geçtiği bir dönemde geçmişte yaşadıklarımız ne olursa olsun herkesle görüşürüz.

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