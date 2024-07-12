Fatih Altaylı sinirden çıldırdı: TÜİK Başkanı’na ‘Hadi lan’ deyip bir tekme koyacaksın

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark bulunmadığını belirterek, “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatının bir yıl sonra 175 veya 145 TL olması arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik” ifadelerini kullanmıştı.

“FARKLI ŞEKİLDE SERVİS EDİLMİŞTİR”

Çetinkaya'nın söz konusu ifadeleri hakkında TÜİK'ten yapılan açıklamada ise, “Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine ‘Yüzde 45 ve yüzde 75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır’ ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir" denilmişti.

“BİR TEKME KOYACAKSIN”

Gazeteci Fatih Altaylı son Youtube programında TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, “TÜİK Başkanı olacak kişi, söylemeyeyim ne olduğunu sonra dallama falan derim dava açar. 45 ile 75 arasında yani 30 puan arasında fark yok diyor. Amerika enflasyonu 5’ten 4’e düşürmek için yırtınıyor, 30 puandan bir şey olmaz. Bu herifi de TÜİK Başkanı yapıyorlar ya. Bak şimdi sinirlenmeye başladım. Kim yapıyor bunu? Milletle dalga geçiyorlar. Sendikalarla devlet oturuyor, pazara gidiyor 1 puan için. Zam yüzde 21 mi olacak 20 mi olacak diye kavga ediyorlar. 30 puanın önemi yokmuş… O herif hala atıyor. Çünkü niye AKP halkta dalga geçiyor. Bak şey geçiyor diyeceğim ama ayıp olacak. Normalde onu diyen TÜİK Başkanı’nın ‘Hadi len’ deyip arkasından bir tekme koyacaksın, TÜİK binasının 5.katından aşağı atacaksın." diye konuştu.