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Ronald De Boer'den yardım çağrısı: Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız

Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu. Video, TFF'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:48
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De Boer'den deprem yardımı çağrısı

Ronald De Boer'den yardım çağrısı: Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız
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Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ronald De Boer'un yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. 'omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Ronald De Boer ise paylaşılan videoda "Türk halkının bu inanılmaz zor zamanda desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri ve hayatı yok etti. Sizi Türk halkına destek olmaya davet ediyorum. Depremden etkilenen şehirler için bu küresel kampanyaya hep birlikte katılalım. Her bağışın bir değeri var. Bu yüzden lütfen katılın. Hayatta kalmaya çalışan binlerce insanın yardımınıza ihtiyacı var. Her bağış depremden zarar gören insanlar için bir fark yaratabilir. Lütfen bağış yapın ve bu kampanyanın Türkiye'deki insanlar için başarılı olmasını sağlayın" ifadelerini kullandı. (AA)

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