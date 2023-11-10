De Gea 12 yıl sonra İspanya'ya geri dönüyor

İngiliz devi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki İspanyol kaleci David De Gea için İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Real Betis ile anlaştığını iddia etti.

Çıkan haberlerin detayında ise transfer anlaşmasının tamamlanması halinde De Gea'nın 1.5 yıllık imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 58 karşılaşmaya çıkan İspanyol file bekçisi, bu karşılaşmalarda 61 gol yerken, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapatmıştı.