Dedektif gibi iz sürüp tavuk hırsızının ayak izlerin buldu

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan boyacı Volkan Akbaydar’a ait tavuklar, bilinmeyen sebeple ortadan kaybolmaya başladı.

3 günde 23 tane tavuğu kaybolan Volkan Akbaydar, bir şahsa ait ayak izlerinin tespit edince suç duyurusunda bulundu. Tavukları kaybolunca nöbet tutmaya başladığını kaydeden Volkan Akbaydar, “2-3 gündür tavuklarımızın eksildiğini fark ettik. Dün nöbet tuttum. Fakat gelen, giden olmadı" dedi.

3 günde toplamda 23 tane tavuğunun kaybolduğunu belirten Volkan Akbaydar, "Kümesi incelediğimiz zaman etrafta hiçbir şekilde tüy, iz gibi benzeri hiçbir şeye rastlamadım. Biz, önce tilki, çakal gibi hayvanlardan şüphelendik. Ama hiçbir şekilde tüy, kan, iz, kümeste dağınıklık yoktu" diye konuştu.

Akbaydar "Arka tarafı biraz ıssız bir bölge. Bahçeye buradan girildiğini düşünüyorum. O bölgede ayak izleri de vardı Ayrıca geçen yıl da aşağı tarafta yine komşumuzun ördekleri aynı şekilde çalınmıştı. Onlar da bu konudan dolayı mağdur olmuşlardı” dedi.

Şu anda hobi bahçesinde 10 tavuğunun kaldığını belirten Volkan Akbaydar, şüpheli ya da şüphelilerin kısa sürede bulunmasını talep etti.