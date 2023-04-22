Dedeye ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza! 5 çocuk yaralanmıştı

Aksaray’da 15 yaşındaki Yavuz Ataka’nın izinsiz alıp 4 arkadaşıyla birlikte kaza yaptığı otomobilin sahibi dedesine ‘ehliyetsiz araç kullandırmak’tan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

Dedeye ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza! 5 çocuk yaralanmıştı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyü yolunda meydana geldi. Yavuz Ataka’nın izinsiz alıp, 4 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktığı dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, Yavuz Ataka ile arkadaşları Yakup Karakaya (15), İlyas Karaoğlan (14) Ramazan Efe Tekbaş (16) ve Ömer Faruk Koçaoğlan (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İlyas Karaoğlan'ın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, 4 kişinin ise taburcu olduğu belirtildi.

Bu arada, Yavuz Ataka'nın dedesine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

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(Kaynak: DHA)

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