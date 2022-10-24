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Tarikat bağlantısı ortaya çıkan bakan istifa etti

Japonya'da Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yamagiwa Daişiro, tartışmalı "Moon Tarikatı" ilişkileri nedeniyle istifa kararı aldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:16
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Japon Bakan tarikat bağlantısı nedeniyle istifa etti

Tarikat bağlantısı ortaya çıkan bakan istifa etti
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Japonya'da 2012-2020 dönemini kapsayan göreviyle "ülkenin en uzun süreli başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun, temmuzda uğradığı suikastın siyasi yankıları devam ediyor.

Bakan Yamagiwa, Birleşme Kilisesi (FFWPU) adıyla tanınan Moon Tarikatına başkanlık eden Hak Ja Han ile 2019'da fotoğraf çektirdiğini itiraf etti.

Kiliseyle bağlantısı saptanan ve kamuoyunun kendisine yönelttiği sorulara şüpheli cevaplar veren Bakan Yamagiwa, Başbakan Kişida Fumio ile bir araya geldi.

Yamagiwa, Japon Başbakan'a, hükümete yönelik sorun oluşturma niyeti taşımadığını dile getirerek, kabineden istifasını içeren mektubu sundu.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, istifa eden Yamagiwa'nın yerine görevlendirilecek yeni bakanın hafta içinde görevine başlayacağını söyledi.

179 MİLLETVEKİLİNİN, FFWPU VE YAKIN KURULUŞLARLA İLİŞKİSİ

Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Tekin Ertürk
24.10.2022 18:21
Tüm dinler nedense Orta Doğuda çıkmış.Tarikat Kuran'da bile yok. Bir kitap gönderilmemiş, tanrıyı bilmeyen Japonya ne alaka? Amerikanın bir tuzağı olsa gerek.  
 
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