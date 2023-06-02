Defne bitkisi regl sancılarına böyle iyi geliyor

Kadınların korkulu rüyası olan regl sancılarına iyi gelen defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Defne bitkisi regl sancılarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

REGL SANCILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Defne yaprağının kaynatılan suyuyla banyo yapılırsa vücudu uyarıp zindeleştirir, kadınlarda görülen regl sancılarına ve akıntılara iyi gelir.

REGL SANCISI NEDİR?

Adet sancısı diğer adıyla adet krampları, adet görmenin günlük yaşama en çok etki eden tarafıdır. Kadınların yarısından fazlası adet sırasında bu ağrıları yaşamaktadır. Ağrılar bazen hafif, bazen de şiddetli şekilde hissedilebilir. Şiddetli regl ağrısına tıp dilinde dismenore denir.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Yağı bazı merhemlerle karıştırılır. Baharat olarak da kullanılır. Hamileler kullanmamalıdırlar.

Çay: Defne yaprakları yaz sonunda toplanır, gölgelik ve havadar yerde kurutulur. Parçalanmış kuru yapraklarından 2-3 adedi 5 bardak kaynar suya atılır. 2-3 dakika kaynatılır. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek araları günde 2-3 fincan içilir. Çok fazla içilmemelidir. Kusturucudur.

Banyo: 4 avuç dolusu defne yaprağı 1 kuvvet kaynar suya suya atılarak ılınınca bu su içinde 1 saat oturulur veya banyo olarak da uygulanabilir.

İlgili Haberler
Defne bitkisi hazmı kolaylaştıyor
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor
Öne Çıkanlar
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi? Yazarlar
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Yapay zeka katil oldu Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka katil oldu
Başkan olmak isteyen adaylar için son tarih Spor
Başkan olmak isteyen adaylar için son tarih
50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor Kültür Sanat
50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
Sağlıklı gebelikte önemli 6 adım Sağlık
Sağlıklı gebelikte önemli 6 adım
Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! Magazin
Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a büyük şok!
Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme. Merzifonlu canlıyı koysanız... Siyaset
Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme. Merzifonlu canlıyı koysanız...