Değeri tam 1 milyon 340 bin lira! İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'na Etiyopya'dan geldiği belirlenen bir yolcu, risk analizi kapsamında şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu.

Şüpheyi yolcu, takipten habersiz gümrük noktasını geçip Türkiye'ye girmek üzereyken ekiplerce çevrilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama görüntülerinde valizlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler, yolcunun nezaretinde arama alanına alındı. Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı. Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdüğü kaydedildi.

(Kaynak: DHA)