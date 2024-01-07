Değeri tam 27 milyon 300 bin lira

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri toplam 27 milyon 300 bin lira olan 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi. Altın kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekipler, araçtaki yolcuların üzerlerini ve eşyalarını aradı. Aramada, yolculardan birinin ayakkabısının içine gizlenmiş halde piyasa değeri 12 milyon lira olan 6 kilo 148 gram külçe (plaka halinde) altın bulundu. Altın kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, bir başka operasyonu da Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde gerçekleştirdi. Ekipler, gümrük sahasına gelen 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada, 3 kişinin vücutlarına sarılı halde piyasa değeri 15 milyon 300 bin lira olan 8 kilo 300 gram külçe altın ele geçirildi. Altın kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 2 ayrı operasyonda ele geçirdiği toplam 27 milyon 300 bin lira değerindeki 14 kilo 448 gram külçe altınla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Altın kaçakçılığı, Türkiye’de son yıllarda artan bir suç türü olarak dikkat çekiyor. Türkiye, altın üretimi ve ithalatı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri. Ancak altın fiyatlarının yüksek olması ve vergi oranlarının farklı olması nedeniyle, bazı kişiler altını yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmaya veya yurda sokmaya çalışıyor. Bu durum, hem devletin vergi kaybına uğramasına hem de altın piyasasının dengesinin bozulmasına neden oluyor. Jandarma ve gümrük ekipleri, altın kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Bu kapsamda, son bir yılda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 200 kilodan fazla külçe altın ele geçirildi. Altın kaçakçılığı yaptığı belirlenen 300’den fazla kişi de gözaltına alındı.