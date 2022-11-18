Ünlü şarkıcı okul yıllarından fotoğraf paylaştı. Değişimini görenler şaştı kaldı

Anadolu Rock müziğinin önemli isimlerinden Murat Kekilli, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda çekilen bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

"Bu Akşam Ölürüm", "Kara Gözlüm" ve "Çılgın" şarkılarıyla tanınan müzisyen, okul arkadaşlarıyla verdiği bu poza, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Takipçileri şarkıcı Murat Kekilli'yi tanımakta epeyce zorlandı.

