Dehşete düşüren olay. Kurşun yağmuru...

Adana’da dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki dolmuş şoförü Mehmet Kaçan, dolmuşla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kaçan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay. Kurşun yağmuru...

(DHA) Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, dolmuş şoförü Mehmet Kaçan’ın aracına yolda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

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Olay sırasında araçta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETMİŞ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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