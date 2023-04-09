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İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı ve beklenen etkiyi yapamayan Dele Alli'nin, Beşiktaş'a geri dönmeyeceği iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 12:14
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Dele Alli geri dönmeyecek

İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
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Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Dele Alli, beklenen performansı ortaya koyamadı.

Şenol Güneş'in şans tanıdığı Dele Alli, bu fırsatları iyi değerlendiremedi ve kadroda kesik yedi.

26 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye dönmesine izin verildi.

İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA
İngiliz basını, Dele Alli'nin Beşiktaş'a geri dönmeyeceğini yazdı.

İşte o haber;
"Beşiktaş, ara transfer döneminde oyuncuyu göndermek istedi fakat olmadı. Sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye dönen Dele, bir daha Beşiktaş'a dönmeyecek. Dele'nin Türkiye kabusu sona erdi. Dele Alli'nin durumu Everton sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek. Ancak 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, Everton'da da forma giyemeyecek."

 

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