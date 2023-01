Dele Alli'ye 10 günde ne oldu? İşte Beşiktaş'taki gerçek

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Herkes umudunu kesmişti ama ben kesmemiştim.

Çok eleştirildiğinde de "Dele Alli mutlaka patlama yapacak" dedim.

Gerçi Şenol Güneş'in kupadan elendikleri Ankaragücü maçından sonraki şu sözleri şaşırtmıştı beni. "Galiba Dele Alli'de yanıldım" diye düşündüm.

Şenol hoca, 18 Ocak'taki maçın ardından Dele Alli'yi neden oynatmadığını sorusu üzerine bakın neler söylemişti:

"Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz."

"Demek ki Dele Alli'yi gönderecekler" dedim ben de herkes gibi.

Ama 10 gün sonra Alanyaspor lig maçında Dele Alli ilk 11'de sahaya çıkmaz mı?

Şaşırmadım dersem yalan olur.

Ama maçta dakikalar ilerledikçe Şenol Güneş'in Dele Alli'ye neden forma verdiğini anladım.

Mükemmele yakın oynadı.

Tottenham'daki Dele Alli'yi gördüm sanki sahada. Basmadık yer bırakmadı.

Pasları, takipçiliği, topa sahip olma ısrarı, golü. Her biri ustalık eseriydi.

En önemlisi şimdiye kadar Beşiktaş'a yabancı gibi duran "Ben neredeyim, burası neresi, kim getirdi beni buraya?" der gibi etrafına bakınan Dele Alli'nin formasını da benimsediğini, takımı sahiplendiğini gördüm.

Peki ne oldu 10 günde, ne değişti?

Formayı haketmeyen Dele Alli bu seviyeye nasıl geldi?

Cevap vereyim.

Bu tamamen Şenol Güneş'in eseri.

Şenol Güneş'in Ankaragücü maçından sonraki sözleri de bu planın bir parçasıydı demek ki. Futbolcuyu hırslandırmak, ayağa kaldırmak, kapasitesini göstermesini sağlamak.

O kadar etkilenmiş ki Dele Alli, maçtan sonra söyledikleri bunun kanıtı değil mi?

"Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim, motivasyon kaynağım bu. Buraya gelirken insanların beklentisi vardı. Yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım."

"At sahibine göre kişner" demişler.

Şenol Güneş futbolcu kazanma işinde bir numara bana göre.

Geçmişte kazandıklarını biliyorsunuz.

Bugüne bakarsak... Mert Günok ortada.

Cenk'in patlamasını görüyorsunuz. Valerien Ismail oynatmıyordu bile.

Gedson Fernandes'teki yükselişi de farkediyorsunuz.

Ve son numarası Dele Alli de huzurlarınızda işte.

Her insan hata yapabilir. Şenol Güneş de insan. Hataları oluyor elbette.

Ama Beşiktaş'ın önce sonuç olarak sonra da skor açısından yükselişi tamamen onun eseridir. Beşiktaş'ın sırrı işte budur.