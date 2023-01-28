Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçından sonra Dele Alli ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, "Dele Alli'nin oyunculuğunu tartışmadık. Katkıdan bahsediyorum. İyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak bir sorunu yok. Bu maçta oyunun her tarafında iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Cenk Tosun ile ilgili Şenol Güneş, "Cenk'in eksiklerinin yanı sıra artıları da var. Yetenekli oyuncular bunu kaybetmez. Daha çok çalışmalı. Bu golleri atmaya uygun bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na giderken onu motive ettim. Çok da memnun oldu. Bir saat zaman ayırdım. Burada yürekten oynuyordu. Burnley'den Beşiktaş'a geldi. Bizden de Manchester United'a gitti. Bir yerden isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Şimdi de olsa onu oynatırım. Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bunlar doğru şeyler değil. Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benimle az çalıştı. Kampa da katılmadı." diye konuştu.