28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Cenk Tosun açıklaması

Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli ve Cenk Tosun'un performansları hakkında açıklama yaptı

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 06:50
Takip Et

Şenol Güneş Dele Alli'yi övdü

Şenol Güneş'ten Dele Alli ve Cenk Tosun açıklaması
+
Aa
-

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçından sonra Dele Alli ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, "Dele Alli'nin oyunculuğunu tartışmadık. Katkıdan bahsediyorum. İyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak bir sorunu yok. Bu maçta oyunun her tarafında iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Cenk Tosun ile ilgili Şenol Güneş, "Cenk'in eksiklerinin yanı sıra artıları da var. Yetenekli oyuncular bunu kaybetmez. Daha çok çalışmalı. Bu golleri atmaya uygun bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na giderken onu motive ettim. Çok da memnun oldu. Bir saat zaman ayırdım. Burada yürekten oynuyordu. Burnley'den Beşiktaş'a geldi. Bizden de Manchester United'a gitti. Bir yerden isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Şimdi de olsa onu oynatırım. Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bunlar doğru şeyler değil. Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benimle az çalıştı. Kampa da katılmadı." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
2
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
3
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
4
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
5
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
6
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
7
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
﻿Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
﻿Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
﻿Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
﻿Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
﻿Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
﻿Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu
﻿Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu
﻿Alkollü taksici dehşet saçtı: İki otomobil köprüden uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.