Dele Alli'den flaş açıklama

Beşiktaş'ta eleştirilen Dele Alli, Alanyaspor maçında bir gol atarken oynadığı futbolla da alkışlandı.

Dele Alli maç sonu yaptığı açıklamada "Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim, motivasyon kaynağım bu. Buraya gelirken insanların beklentisi vardı. Yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım. Benim değil, takımın performansı önemli. Ben de her maç elimden geleni yapacağım" dedi.