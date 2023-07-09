Delege seçiminde ayrı liste çıkaran CHP'li gençler saldırıya uğradı

CHP'nin kongre süreci mahallelerde devam ederken, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi’nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı.

Delege seçiminde ayrı liste çıkaran CHP'li gençler saldırıya uğradı

CHP’de kongre süreci başladı. Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi’nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı.

Diken’in ulaştığı gençler, iki yıllık süreçte parti yönetiminin "yerelden başlayarak gençleşmesi" amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu sürede karşılarına "çeşitli engeller çıkarıldığını ve çeşitli teklifler getirildiğini" söyleyen gençler, "kararlarından geri adım atmadıklarını" söyledi.

"YENİMAHALLE BELEDİYESİ YÖNETİMİ DE BU DURUMDA ROL OYNADI"

Diken’e konuşan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, şunları belirtti:

“Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi’nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında ‘Boksör Ekrem’ adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı."

f0l2czwxgaaea.jpg

f0l2cjxxsaah7ys.jpg

İlçe, il ve büyük kurultay delegelerinin belirlenmesi için ilk adım mahalle delege seçimleri oluyor. Mahalle delegeleri, ilçe ve il yönetimlerinin şekillenmesinde rol oynuyor.

Mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

"FIRILDAK CEVAP VEREN ÖRGÜT BÜYÜKLERİYLE KARŞILAŞTIK"

CHP Yenimahalle Gençlik Kolları’nın Twitter hesabından saldırıya uğrayan bir genç paylaşılarak şunları yazıldı:

“Batıkent bölgesinde bir çok mahallede seçime giren gençler, bir grup tetikçi faşist tarafından darp edildi. Bir gencimizin burnu iki yerden kırılmış, henüz 18 yaşındaki bir kızımızında olay esnasında beli kaymış, diğer iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık. 18 19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile “Geçmiş olsun” bile diyemeyen makamlarla olan tavrımız yılmadan devam edecektir. Hukuki süreç başlamıştır ama biz vicdani sürecin başlamasını istiyoruz. Bu tip faşist-terörist saldırıların bizim duruşumuzu asla bir milim bile bozamaz. Unutmayın faşist her yerde faşisttir.“

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Konyaspor Endri Çekiçi'yi gönderdi Spor
Konyaspor Endri Çekiçi'yi gönderdi
Bayern Münih'ten Harry Kane için 80 milyon euro Spor
Bayern Münih'ten Harry Kane için 80 milyon euro
Erdoğan'ın Ukrayna sözlerine ABD Başkanı Biden'dan yanıt Güncel
Erdoğan'ın Ukrayna sözlerine ABD Başkanı Biden'dan yanıt
Samsunspor'dan flaş transfer. İngiltere'den geldi Spor
Samsunspor'dan flaş transfer. İngiltere'den geldi
Önce arabaya sonra kadına çarptı. Ardına bakmadan gaza basıp kaçtı Güncel
Önce arabaya sonra kadına çarptı. Ardına bakmadan gaza basıp kaçtı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi Dünya
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi