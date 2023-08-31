CHP'de delege krizi. İlçe başkanı açlık grevi başlattı

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de ilçe ve il kongrelerinde de tartışma ve krizler yaşanıyor. Son olarak CHP’li ilçe başkanı açlık grevi başlattığını duyurdu.

CHP'de delege krizi. İlçe başkanı açlık grevi başlattı

Delege listesinde kendisine kontenjan ayrılmayan CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz açlık grevi başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Diyarbakır Merkez Bağlar İlçe Kongresi, İl Başkanı Abdullah Atik’in 13 kişinin imzasıyla İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru sonucu iptal edildi.

chpbaglarilce.jpgDelege listesinde kendisine kontenjan ayrılmasını istediğini ve bunu kabul etmedikleri için kongreyi iptal ettiklerini söyleyen Yavuz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

“KARAR DEĞİŞMEZSE ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAĞIM”

Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Bağlar İlçe Başkanlığımızın 27 Eylül Pazar günü yapılması gereken İlçe Olağan Kongresinin İl Başkanı Abdullah Atik ve 13 İl Yöneticisinin tüzüğe aykırı olarak korsan bir şekilde aldığı karar ile kongremizin iptal edildiğini öğrendik. Bağlar İlçe Kongresi’nin iptal kararına gerekçe olarak mahalle sandıklarının kurulmaması gösterildi. Ancak Bağlar İlçe Başkanlığı olarak bahse konu olan Mahalle Delege listelerinde Bağlar İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin ıslak imzalarının yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Atik’in de ıslak imzası ve mührü bulunmaktadır.

Ben bugün bu basın açıklamasında sadece Diyarbakır’a emek veren partililerimize değil, bütün Türkiye’de partimize emek vermiş mücadele etmiş yoldaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünü başlatmasının altında yatan Hak, Hukuk ve Adalet yürüyüşünü ilham alarak hakkın hukukun ve adaletin yerini bulması adına gerek bizim gerekse de diğer partililerimizin hak mağduriyetlerinin sesi olmak adına bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağımı bu anti demokratik kararın düzeltilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimi kamuoyu önünde beyan ederim.”

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