Deliye her gün bayram atasözünün anlamı nedir?

Deliye her gün bayram atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Eğlenmek için sürekli kendine sebepler yaratan genellikle neşeli kişiler, hayatın güzel yönlerini görmeye çalıştığı için mutlu olmaya meyillidir.

Dolayısıyla her günü bayrammış gibi yaşayan bu kişiler hayattan zevk aldığı için mutlu olurlar.

Bu sebeple de deli gibi sürekli gülümsedikleri ve mutlu oldukları için 'deliye her gün bayram' atasözü çıkmıştır.

DELİYE HER GÜN BAYRAM ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İş yerinde herkes makinelerinden şikayet ederken ben iş yapamıyoruz diye seviniyordum. Ustabaşı 'deliye her gün bayram' diyerek kızdı.

Cüzdanımda para yok ama olsun deliye her gün bayram...