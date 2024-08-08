DEM Parti terörist Öcalan’ın posterini astı. Skandal

Kaynak: Haber Merkezi Selin Turşak
DEM Parti terörist Öcalan’ın posterini astı. Skandal

DEM Parti Ceylanpınar Gençlik Merkezi, gerilla müziği eşliğinde terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astı.

DEM Parti’de sular durulmuyor. Yerel seçimlerde DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın geçmiş yıllarda “Türkiye için PKK sizi tükürüğüyle boğar” söylemleri uzun süre gündem yaratmıştı.

Yaşanan olayın ardından ise Batman’da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, DEM Parti il binasında arama gerçekleştirilmiş ve yapılan aramada çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirilmişti.

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TERÖRİST ÖCALAN'IN POSTERLERİ ASILDI

Şimdi ise DEM Parti Ceylanpınar Gençlik Merkezi, gerilla müziği eşliğinde terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astı.

O anlar DEM Parti Ceylanpınar Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesabından paylaşılırken, paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

“Barışın önünü açın Önder Abdullah Öcalan bizim ayak basılmamış, el değmemiş toprağımızdır. İnsanlığın peşinden koştuğu ayak basılmamış, el değmemiş topraktır. Özgür yaşam bu bereketli toprak üstünde vücut bulup hükmünü icra edecektir.”

Sosyal medya kullanıcıları yapılan paylaşıma büyük tepki gösterirken, bazı kullanıcılar videonun altına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarını etiketledi.

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