DEM Parti'de seks kaseti istifası. Bağımsız devam edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'de seks kaseti istifası. Bağımsız devam edecek

DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye eş başkanı Zeyni İpek, hakkında ortaya çıktığı iddia edilen seks kaseti sonrasında partisinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

DEM Parti'nin seks kasedi çıkması sonrası disiplin soruşturması açtığı Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek partisinden istifa etti.. İpek yaptığı açıklamada, "Benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı" dedi.

DEM Parti’den seks kaseti istifası geldi. Partinin Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkanı olan Zeyni İpek, hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulduğu iddia edilen seks kaseti sonrasında partisinden istifa etti.

İpek’in hakkında çıkan iddialar sonrasında partisi DEM, İpek hakkında bir açıklama yaparak disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada disiplin soruşturmasının kısa zamanda sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

dem-parti-sorusturma.webp

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

İpek hakkında çıkan seks kaseti iddiaları sonrasında DEM Parti disiplin süreci sonuçlanmadan İpek istifa etti. İpek yaptığı açıklamada kendisine komplo kurulduğunu ancak vatandaşlara vaatleri nedeni ile görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

İpek’in açıklaması şu şekilde:

"Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı.

Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden istifa ettiğimi açıklıyorum.

Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum.

Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum"

gudnaxhxcaa3ucf.jpeg

İlgili Haberler
DEM Parti terörist Öcalan’ın posterini astı. Skandal
Son Haberler
DEM Parti terörist Öcalan’ın posterini astı. Skandal Gündem
DEM Parti terörist Öcalan’ın posterini astı. Skandal
Kontrolden çıkan araç takla attı. 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç takla attı. 3 yaralı
İlkay Gündoğan İstanbul'a yola çıktı. Transfer görüşmesini hangi kulüple yapacak? Spor
İlkay Gündoğan İstanbul'a yola çıktı. Transfer görüşmesini hangi kulüple yapacak?
Otomobil takla attı Gündem
Otomobil takla attı
Pamuk gibi eller için doğal çözüm Sağlık
Pamuk gibi eller için doğal çözüm
Karıncıları evden uzak tutma yöntemleri Keşfet
Karıncıları evden uzak tutma yöntemleri