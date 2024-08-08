DEM Parti'de seks kaseti istifası. Bağımsız devam edecek

DEM Parti'nin seks kasedi çıkması sonrası disiplin soruşturması açtığı Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek partisinden istifa etti.. İpek yaptığı açıklamada, "Benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı" dedi.

DEM Parti’den seks kaseti istifası geldi. Partinin Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkanı olan Zeyni İpek, hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulduğu iddia edilen seks kaseti sonrasında partisinden istifa etti.

İpek’in hakkında çıkan iddialar sonrasında partisi DEM, İpek hakkında bir açıklama yaparak disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada disiplin soruşturmasının kısa zamanda sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

İpek hakkında çıkan seks kaseti iddiaları sonrasında DEM Parti disiplin süreci sonuçlanmadan İpek istifa etti. İpek yaptığı açıklamada kendisine komplo kurulduğunu ancak vatandaşlara vaatleri nedeni ile görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

İpek’in açıklaması şu şekilde:

"Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı.

Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden istifa ettiğimi açıklıyorum.

Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum.

Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum"