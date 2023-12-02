Demet Akalın Bergen'in mezarını ziyaret etti

Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve dokuz yaşındaki kızları Hira ile Mersin'e gitti. Ünlü şarkıcı, 'Acıların Kadını' olarak da bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in mezarını ziyaret etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Demet Akalın Bergen'in mezarını ziyaret etti

Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Mersin'e gitti.

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Eşinin ailesini de ziyaret eden Akalın, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Demet Akalın, 1989 yılında Halis Serbest tarafında silahla vurularak öldürülen Bergen'in mezarına da uğradı.

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Demet Akalın bu fotoğrafa "Nur içinde yat" notunu düştü.

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BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960 tarihinde Mersin'de doğdu. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekanda sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

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Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra evlendi. 1982 yılında 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez Serbest'ten kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası sahneye çıkmaya devam etti.

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1987'de 'Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı' ünvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi. Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların Kadını' filminde kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan 'Yıllar Affetmez'le yaptı. Albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı, 14 Ağustos gecesi Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.

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