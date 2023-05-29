Demet Akbağ oy sonrası gerginlik yaşadı. 'Antipatiksiniz'

(İHA) Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine "Kolay gelsin" dileklerinde bulunan Demet Akbağ, oy kullandıktan sonra okulun çıkışında basın mensuplarıyla tartışan bir kadına "Antipatiksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi.

Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.