Demet Evgar çocuk parkını tamir etti

Bahar dizisiyle gündemden düşmeyen Demet Evgar bu kez dizideki performansı ile değil başka bir olayla gündem oldu.

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, izin gününde 2 yaşındaki kızı Mavi ile birlikte parka gitti.

İzin gününü kızıyla parka giderek değerlendiren Evgar, sosyal medya hesabından, “Repo günümde, parkta, yerinden çıkan vidaları yıldız tornavidayla sıkarken” notuyla parkta tamir yaptığı anları paylaştı.

Eline aldığı tornavidayla parktaki aletlerin gevşeyen vidalarını sıkan Demet Evgar, yaptığı bu hareketle takdir topladı.