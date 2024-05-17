Demet Evgar çocuk parkını tamir etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Evgar çocuk parkını tamir etti
Ünlü oyuncu Demet Evgar, eline tornavida alıp çocuk parkını tamir etti.

Bahar dizisiyle gündemden düşmeyen Demet Evgar bu kez dizideki performansı ile değil başka bir olayla gündem oldu.

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, izin gününde 2 yaşındaki kızı Mavi ile birlikte parka gitti.

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İzin gününü kızıyla parka giderek değerlendiren Evgar, sosyal medya hesabından, “Repo günümde, parkta, yerinden çıkan vidaları yıldız tornavidayla sıkarken” notuyla parkta tamir yaptığı anları paylaştı.

Eline aldığı tornavidayla parktaki aletlerin gevşeyen vidalarını sıkan Demet Evgar, yaptığı bu hareketle takdir topladı.

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