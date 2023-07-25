Demet Özdemir DJ sevgilisi ile görüntülendi

Boşanma sonrası sessizliğini bozan Demet Özdemir yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi.

Demet Özdemir DJ sevgilisi ile görüntülendi

Editör: Osmancan EROK

Bir süre Yunanistan'da tatil yapan ve ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

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Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı. Demet Özdemir gün içinde ise adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı. Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.

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İŞTE İLK KARE

Oyuncu Demet Özdemir, 2. Sayfa'nı haberine göre , yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi.

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İlk kez objektiflere takılan çiftin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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