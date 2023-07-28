Demet Özdemir cesur kombiniyle İtalya’yı salladı

Demet Özdemir, yurtiçi tatilinin ardından şimdi ise İtalya'ya uçtu. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Demet Özdemir cesur kombiniyle İtalya’yı salladı

Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan Demet Özdemir, İtalya'ya gitti.

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Oyuncu, Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti.

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Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesi olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.

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Whoopsee medya tarafından görüntülenen oyuncu büyük ilgi gördü.

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Özdemir, sosyal medya sayfasından konsere gittiği anları yayınladı ve derin göğüs dekolteli konser kombinini sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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Özdemir, hayranlarıyla selfie de çekti.

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