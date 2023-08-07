Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı ağızları açık bıraktı. Aldığı ücret ‘Yok artık’ dedirtti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Ünlü çift, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 dakika süren duruşma ile tek celsede boşanmıştı. İkili, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

AŞKINI İLAN ETTİ

Sürpriz ayrılığın ardından Yunanistan tatiline giden Demet Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırmıştı. Mikonos'ta deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, katıldığı bir partide DJ ile yakınlaşmıştı.

Oğuzhan Koç'u çabuk unutan 31 yaşındaki güzelden, bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Yunan DJ Sergio ilk kare ise geçtiğimiz günlerde gelmişti.

SOSYAL MEDYA KAZANCI GÜNDEM OLDU

Her yaptığı olay olan ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun instagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özdemir, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 200 bin TL kazanıyor.